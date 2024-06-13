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ゲームテック10機種対応S端子AVケーブル金メッキ新同品の出品です。
商品番号 H17017760710
商品名

ゲームテック10機種対応S端子AVケーブル金メッキ新同品の出品です。
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10機種対応S端子RCAピン端子AVケーブルの出品です、倉庫保管していました、動作確認の為開封致しました、元箱に少々の色褪せ汚れ等があります、長さ2メートルあります、端子類は錆,ノイズに強い金メッき仕上げとなっています、このケーブル1っ本でゲーム機４台接続可能です、モニターにS端子AVケーブルなどを接続しておいて使用するゲーム機のソフトを取り付けて電源オンで遊べます、各４台までゲーム機を接続できます、わざわざゲーム機を変えるごとにAVケーブルを差し替える煩わしさから解放されます、1台だけ電源を入れて他の3台わ電源を入れませんです、対応機種は元箱に書いて有りますのでお読みください、ご理解なっ得された方購入お願い致します、説明文でお分かりされない方わ購入前に質問をお願いいたします,元箱に収まりました。
http://narcologia.ru/goods/ambassador935806.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic677037.html
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