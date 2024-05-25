現代ギリシャ詩選　　希少本

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商品詳細
「現代ギリシャ詩選」中井久夫中井久夫氏は精神科医として働く中で医学のことだけでなく、エッセイや詩の翻訳、文学論も書いていた。この詩選は最高峰のものだろう。#中井久夫#中井_久夫#本#外国文学／小説・物語
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現代ギリシャ詩選
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