明解歯内療法学 鈴木賢

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明解歯内療法学著： 鈴木賢策B5判上製・272頁定価(本体価格6,000円＋税)1977目次第1章緒論第2章 歯内療法の歴史第3章 歯内療法における無菌的処置法第4章 硬組織疾患の治療法第5章 象牙質除痛法第6章 歯髄疾患第７章 歯髄診断法第8章 歯髄疾患の治療法 その1第9章 歯髄疾患の治療法 その2 断髄法第10章 歯髄疾患の治療法 その3 抜髄法第11章 感染根管治療法第12章 根管の消毒第13章 根管充填第14章 根尖性歯周組織疾患の治療法第15章 抜髄と根管治療時に起こる偶発事項商品状態⭐︎経年によるやけ、汚れ、シミございます。長期保管品のわりには中はわりと良いかと感じられますが、あくまで中古本です。経年によるブックの匂いを気にされる方や神経質な方はご購入はお控えください。ーーーーーーーーーーーーーーーー写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーコメント無し、即購入大歓迎です⸜(◍´꒳`◍)⸝＊中古品売買の特質をご理解頂き、神経質な方はご購入をお控えください。