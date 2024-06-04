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ニンテンドー 3DS ミスティ ピンク 本体 付属品 任天堂 33
商品番号 C90956380944
商品名

ニンテンドー 3DS ミスティ ピンク 本体 付属品 任天堂 33
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】Nintendo3DS本体ミスティピンク『付属品』・新品USB充電ケーブル・新品32GBmicroSDカード・新品タッチペン・新品液晶画面保護フィルム上下スライドパッド新品に取り付け済み【状態】動作確認済み全ての操作機能は正常な範囲で不具合はありません。上下画面は目立った傷汚れありません。下画面に薄い擦り傷一本あり光に当てないとわからないくらいで電源ONで全く目立ちません。3枚目画像参照上液晶は概ね良好ですが下液晶に若干焼けがあります。それほど気にならないです。バッテリー持ちは1時間辺り音量3DMAX状態で電池メモリ1コ減り程度です。外装は擦り傷があります。光の加減でそれほどは目立ちません。角にわずかな擦れがあります。状態は画像をご確認下さい。R側のヒンジ部分ひび割れのようになっておりますが、開閉等正常に行え現状不具合はございません。最終画像参照【追記】動作確認の為、付属品は袋箱から出して確認をしております。装着できるものは本体に装着してご発送させて頂きます。上記画像内容にご理解の上ご購入の程よろしくお願い致します。#DS#3DS#GBA#ニンテンドー#Nintendo#任天堂#ゲームds2ds3dsLLXlnew
http://narcologia.ru/goods/tenet410963.html
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