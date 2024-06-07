Switch Joy-con ツムツムver ジョイコン ニンテンドー

NintendoJOY-CON(L)/(R)ツムツムverカスタム中身は中古の純正品を使用し、新品のハウジングシェル\u0026スティック交換したカスタム品です。認識カラー変更済み。スプラトゥーン3にて動作確認済み。スティックOK入力デバイスOKバイブレーションOKジャイロセンサーOKamiibo読み書きOKコントローラー更新OKLED点灯OK画像で状態を確認して頂き、ご納得頂いた上ご購入お願いします。梱包にはリサイクル品を使用する場合がございます。すり替え防止の為購入後のキャンセル及び返品対応はご遠慮下さい。color:フクスウショクアナログスティック有ゲームパッド形状:リモコンゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:無線振動機能有#任天堂#Nintendo#Switch#ツムツム#スプラトゥーン#ティアキン#スイッチ#ジョイコン#Joy-con



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