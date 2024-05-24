値下げ中✅病気がみえる⭐️10冊セット⭐️送料こみ

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お値下げしました✅✅即購入OKです10冊セットです。アルコール(無水エタノール)でカバーを拭いてから発送いたします(^^)写真に写るものが全てになります。バラ売りはご遠慮ください‼️カバーにやけなどある物もありますが、中にカキコミなどはほとんどなく、綺麗だと思います。使用感も少ないです。中古品ですので神経質な方や完璧な物をお探しの方はお避けくださいますようお願いします。またカラー刷りの多い商品ですので、マーカーの見逃しなどが発生する場合があります。その場合は商品の交換などで対応させていただきますので、評価の前にご連絡いただければ幸いです。ご質問やご要望などあればお気軽にご連絡ください(^^)✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨1消化器第5版2循環器第3版3糖尿病・代謝・内分泌第4版4呼吸器第2版5血液第1版6免疫・膠原病・感染症第1版7脳・神経第1版8腎・泌尿器第2版9婦人科・乳腺外科第3版10産科第3版✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#薬剤師国家試験#看護師国家試験#医師国家試験#消化器#循環器#糖尿病・代謝・内分泌#呼吸器#血液#免疫・膠原病・感染症#脳・神経#腎・泌尿器#婦人科・乳腺外科#産科#運動器・整形外科#看護実習#看護過程#看護技術#医師#医学生#看護学生#理学療法#作業療法#PT#OT#医学#医療#本#教科書#参考書#病気#医師#看護師#薬剤師疾患別 症状別#病気がみえるセット#看護技術がみえる#看護過程#病気が見える#疾患別看護過程#疾患別 #症状別 #看護過程 #医師#看護師#薬剤師#臨床検査技師#診療放射線技師#理学療法士#作業療法士#言語聴覚士#介護福祉士#柔道整復師#メディックメディア#国家試験#外科#内科 #整形#循環器#消化器#婦人科#産科