BUMP OF CHICKEN☆2013年夏フェスグッズセット☆バンプオブチキン

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バラ売りは致しておりません。バンプオブチキンのグッズ整理中♪少しでも気になりましたら、積極的にお問い合わせください♪また、他にも出品していますので同時購入も大歓迎です！・2013年QVCグッズ QVC限定カラーTシャツ色:黒色サイズ:Mサイズ新品未開封 3000円・2013年QVCグッズ 升秀夫誕生日Tシャツ色:白色サイズ:Mサイズ新品未開封 （目立つものではありませんが、 シミがあります。写真4、5参照 これ以外もあるかもしれません。） 3000円・2013年夏フェスグッズ タオル色:グレー開封済み使用品（ほつれ多数有） ※商品の状態には含みません。 1800円・2013年夏フェスグッズ リストバンド色:黒色新品未開封 1000円合計8800円メルカリ便宅急便サイズで圧縮する形で発送いたします。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願いいたしますm(__)m