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BUMP OF CHICKEN☆2013年夏フェスグッズセット☆バンプオブチキン
商品番号 B54496087760
商品名

BUMP OF CHICKEN☆2013年夏フェスグッズセット☆バンプオブチキン
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売りは致しておりません。バンプオブチキンのグッズ整理中♪少しでも気になりましたら、積極的にお問い合わせください♪また、他にも出品していますので同時購入も大歓迎です！・2013年QVCグッズ　QVC限定カラーTシャツ色:黒色サイズ:Mサイズ新品未開封　3000円・2013年QVCグッズ　升秀夫誕生日Tシャツ色:白色サイズ:Mサイズ新品未開封　（目立つものではありませんが、　　シミがあります。写真4、5参照　　これ以外もあるかもしれません。）　3000円・2013年夏フェスグッズ　タオル色:グレー開封済み使用品（ほつれ多数有）　※商品の状態には含みません。　1800円・2013年夏フェスグッズ　リストバンド色:黒色新品未開封　1000円合計8800円メルカリ便宅急便サイズで圧縮する形で発送いたします。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願いいたしますm(__)m
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BUMP OF CHICKEN☆2013年夏フェスグッズセット☆バンプオブチキン
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BUMP OF CHICKEN☆2013年夏フェスグッズセット☆バンプオブチキン
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