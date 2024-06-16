2冊セット　運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢　下肢・体幹

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商品詳細
2冊セットです。それぞれ書き込み等ございません。ゆうパケットポストにて発送致します。①「運動療法のための機能解剖学的触診技術上肢」青木隆明/林典雄定価:￥5700②「運動療法のための機能解剖学的触診技術=PalpationtoFunctionalAnatomyforTherapeuticExercise下肢・体幹」青木隆明/林典雄定価:￥5700#青木隆明#青木_隆明#林典雄#林_典雄#本#自然／医療・薬学・健康
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