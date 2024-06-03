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商品詳細
バックの7Bです。たしか先日来日公演に来ていたムノツィルブラスのトーマス氏はメガトーンの5Bを愛用されてましたね。日本人にはぴったりサイズだと思います！種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/passionate119713.html
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http://narcologia.ru/goods/seamless908829.html
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