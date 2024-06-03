め組の大吾　ワイド　全10巻セット　曽田正人

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ご覧いただきありがとうございます！【即購入OK!!】【即日発送】★漫画、文庫、ラノベ、小説など★ ↓ #lenely書店〜梱包安心〜梱包例を写真で掲載しております。ご確認お願いいたします。写真以外の梱包(レターパック、ゆうパケットプラス、宅急便コンパクトなど)は専用の箱がありますので、そちらに入れて発送になります。★商品説明★〜状態〜☑︎日焼け:ややあり☑︎汚れ:ややあり☑︎破れ :なし☑︎濡れ :なし☑︎折れ :あり☑︎色あせ:なし☑︎その他:なし中古になりますので、完品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。また、確認不足で折れや汚れ、傷あるかもれません。ご了承ください。簡易清掃済みです。(アルコール消毒液で表紙の汚れを落としております。)※表紙が紙製やアルコール液が染み込んでしまう本はしておりません。セットにしている商品はバラ売りできかねます。★発送方法★匿名配送を予定しております。予告なく配送会社を変える場合がございます。★出品者から★〜平日〜16時までのご購入で即日発送いたします。16時以降は翌日の発送となりますのでご了承ください。〜土日、祝日〜14時までのご購入で即日発送いたします。14時以降は翌日の発送となりますのでご了承ください。⚠︎即日発送できない場合がございますので、お急ぎの方は必ず、プロフィールまたは出品者名をご確認ください。特に記載がなければ、即日発送可能です。(例:10/21日即日発送不可)・トラブル防止のためプロフィールお読みください。・全巻セットの商品は新刊発売により全巻ではない場合がございます。・2000円以下の商品のお値引き交渉はお受け致しません。・ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。