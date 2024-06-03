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Gr.Cとル・マン　ポルシェ　956 ジャガー　メルセデス　グループC　DVD
商品番号 N72301214372
商品名

Gr.Cとル・マン　ポルシェ　956 ジャガー　メルセデス　グループC　DVD
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品はGr.Cとル・マンになります。説明ポルシェ９５６／９６２、ジャガーＸＪＲそして日本が世界に誇るロータリーエンジン搭載のグループＣカー、マツダ７５７など一番ハートに響いた９０年代のレーシングカーのメカニズムを中心に解説。添付のＤＶＤは現役時代のレースシーンを収録。状態は経年による多少のやけ等見られますが破れや落丁等見られず観賞には問題ありません。DVDが付いております。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming403992.html
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