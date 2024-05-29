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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。天使・黙示・薔薇―笠井潔探偵小説集単行本出版社:作品社発売日:1990/12言語:日本語単行本:795ページISBN-10:4878931582矢吹駆シリーズの初期3作品収録・バイバイ、エンジェル・サマーアポカリプス・薔薇の女以下も付いています「矢吹駆へのオマージュ」（矢川澄子綾辻行人池澤夏樹木田元松山巌）「本書に登場する人物」写真の通り天に少しやけ、背表紙にやけと上下によれがあります。中には書き込み、折れ、破れ、汚れはありません。緩衝材に包みらくらくメルカリ便でお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
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天使・黙示・薔薇―笠井潔探偵小説集
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天使・黙示・薔薇―笠井潔探偵小説集 - 文学/小説
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高質 天使・黙示・薔薇―笠井潔探偵小説集 文学/小説
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