PC88・日本テレネット プロ野球FAN テレネットスタジアム 養成ギブス ...

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◆日本テレネット プロ野球FANテレネットスタジアム ◆日本テレネット プロ野球FANテレネットスタジアム 養成ギブスPC-8801mkⅡSR以降5インチ年代物なのでビニールに寄れが見られます。バラ売りしていません。出品しているゲームソフトは、親類が新品で当時買ったものなのでワンオーナーです。私は年代物のゲームに詳しく無いので、全て画像でご判断下さいませ。中古なりの汚れなどはありますし、動作確認が出来ないので、ご理解頂いた上でご購入お願い致します。★送料は無料です。丁寧な梱包と迅速な発送を心がけております。コメント無しでのご購入OKです。PC-88