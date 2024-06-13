【送料込】 プレイステーション４　PS4　CUH-1200

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・カラー ジェット・ブラック・付属品 PS4本体 純正コントローラー×1 電源ケーブル×1 HDMIケーブル×1 コントローラー用充電ケーブル×1 外箱なし 説明書なし・動作確認 ゲーム起動、ソフト読み込み、コントローラー接続等遊ぶために必要な動作確認済です。コントローラーは今年買い替えた純正品になります。本体は数年使用していたので使用感があります。状態が気になる方は購入をお控えください。発送前に全て消毒用アルコールで拭き上げてから発送いたします！