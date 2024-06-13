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【送料込】 プレイステーション４　PS4　CUH-1200
商品番号 Y77887964668
商品名

【送料込】 プレイステーション４　PS4　CUH-1200
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,370 円
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商品詳細

・カラー　ジェット・ブラック・付属品　PS4本体　純正コントローラー×1　電源ケーブル×1　HDMIケーブル×1　コントローラー用充電ケーブル×1　外箱なし　説明書なし・動作確認　ゲーム起動、ソフト読み込み、コントローラー接続等遊ぶために必要な動作確認済です。コントローラーは今年買い替えた純正品になります。本体は数年使用していたので使用感があります。状態が気になる方は購入をお控えください。発送前に全て消毒用アルコールで拭き上げてから発送いたします！
http://narcologia.ru/goods/browse888491.html
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http://narcologia.ru/goods/recycling939714.html
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