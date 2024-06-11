美品　任天堂(Nintendo)3DS、カセット6点

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商品詳細
任天堂(Nintendo)3DS本体※箱、画面拭き、保証書、充電コード、充電コードの取扱説明書、本体の取扱説明書、かんたんスタートガイド付き【カセット】星のカービィ ロボボプラネットミートピアドンキーコングリターンズヨッシーウールワールドマリオ\u0026ソニックatリオオリンピックマリオ\u0026ルイージRPGペーパーマリオMIX※全データ削除済み、電子説明書についての紙あり数年前に購入し一時使用しましたが、ここ2.3年は使用しておりません。出品前にちゃんと動くか確認済みです。問題はありませんでした。
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