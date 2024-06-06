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スイッチカセット
商品番号 K66192068306
商品名

スイッチカセット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みですが接触が悪くカセットを入れても反応しない時がありますが入れ直したら付きます。
http://narcologia.ru/goods/scissoring261396.html
http://narcologia.ru/goods/unusable408274.html
http://narcologia.ru/goods/preference83638.html

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