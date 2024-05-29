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任天堂Switchライト　ジャンク品
商品番号 B23395783223
商品名

任天堂Switchライト　ジャンク品
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂Switchライトのジャンク品になります。充電器さす根元が壊れていて充電できません！あとスティックどちらか効きにくいです。初期化もできていません！あくまでジャンク品なので神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring450296.html
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