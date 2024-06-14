「PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ）Wi-Fiモデルライムグリーン/ホワイトPCH-2000ZA13」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥18980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_VitaPSVita本体にUSBケーブル、電源コード、ACアダプター、メモリーカード8GBが付属します。外形寸法約183.6x85.1x15.0mm（横幅×縦幅×厚さ質量約2.1kgスクリーン5インチ(16:9）、960×544、液晶ディスプレイマルチタッチスクリーン内蔵メモリーカード約1GBバッテリー継続時間ゲームプレイ時：約4-6時間、動画再生：約7時間、音楽再生：約12時間あまり使用していません。全体的に綺麗ですが細かいキズ等はあります。経年劣化により全体的に黄ばみ等あります。完璧品をご希望の方はご遠慮下さい。ご理解いただける方のみご購入お願いします。初期化済みメモリーカード(PSVita専用8GB)フォーマット済み



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