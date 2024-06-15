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PS2 吉野家【新品未開封】
商品番号 X64614041248
商品名

PS2 吉野家【新品未開封】
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 3,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS2吉野家【新品未開封】新品未開封品となります。目立つ破れ等も無く、状態良好です。動作環境が無い為、起動確認はしていません。中古商品のため経年による劣化等、僅かなキズ・使用感等がございます。写真にてご判断ください。あくまでも中古品のため、神経質な方は購入をお控えください。【配送】OPP袋に入れ、緩衝材で包んでお送りします。
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