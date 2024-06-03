フェリシモ タロットカードレッスンプログラム 6回分 テキスト ノート カード

#フェリシモ#タロットカードタロットカードレッスンプログラム６回予約コース✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼出品商品は以下のとおりです。◆テキスト1～66冊（Ａ５判）◆タロットリーディングノート・ジャーナル6冊（Ｂ６判）◆フクロウのカード収納ケース(ベロア素材・黒)1点◆タロットカード７８枚大アルカナ22枚小アルカナ56枚サイズ:約11cm横6cm※カードの裁断状態が若干不揃いな点と全体的に反り返っています。カード専用の紙箱などはございません。大アルカナ→小アルカナの順に並べ替え枚数は確認済みです◎✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#タロット占い#フェリシモタロット書き込みや使用はしておりませんが中古品を購入したものです。検品漏れなどがあるかもしれません。気になる点はご購入前にお問い合わせください。タロットカードをお探しの方はコチラ↓#HAKOのタロットカード中古品\\\\兵庫県公安委員会許可//古物商取扱者による出品商品です。



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