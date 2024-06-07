名著復刻　日本児童文学館　第二集

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商品詳細
多くが★美品★です名著復刻日本児童文学館 第二集ほるぷ出版*⃣別で第一集も出品しております昭和49年発行作品 33冊解説書１冊定価￥50,000以上する商品送料込み１冊あたり￥500未満の破格初版本の復刻版ですのでサイズ・材質・製本法などバラバラです装丁が美しく、コレクションとして保管しておりました本を守るための外側のカバーに日焼けあり本自体は★美品★が多いです多少の経年劣化はありますが、半世紀前の割に綺麗な方です*⃣3冊に汚れがありました→写真10枚目冊数が多く、見落としがあるかもしれません気になることがありましたら、購入前にご質問お願いいたします専用箱(劣化あり)発送の際は、大きな外箱をビニール袋に入れ、プチプチや段ボール等で覆い補強します#全集#コレクション#復刻版#児童文学#童話#昭和レトロ#ヴィンテージ#しょこら⭐本#しょこら⭐レトロ9/8 お値下げしました15,800→15,000
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