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ジェジュン 写真集\u0026DVD
商品番号 F12574600391
商品名

ジェジュン 写真集\u0026DVD
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今回、初めて開けました。中には写真とポストカードとDVDが入っていました。DVDの中に何が映っているのかは全くわかりません。新品ですが自宅保存だった為神経質な方は良く考えて下さい。
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