★読込確認済★マイクロソフト xbox 初代 初期型 本体 メモリーユニット付き

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ご覧頂きありがとうございます！ 当商品は読込確認を全て行なっております。xboxは読込むことが出来るソフトが多い為、レンズ消耗が激しいです。必ず全てのディスクを読込確認してある商品の購入をおすすめ致します。☆動作確認項目☆・xboxソフトにて読込確認済☆商品名☆・エックスボックス本体すぐ遊べるセット☆同梱物☆◯本体◯コントローラー◯電源ケーブル◯AVケーブル◯メモリーユニット 2個☆行った確認☆★対応ソフトにて読込確認★★ボタンの簡易チェック★※かなり古い商品であり故障も多いですので中古品としてご理解の程よろしくお願い致します。送料について全国送料無料です！発送についてプチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかぬように配慮させて頂きます。