任天堂 Wii本体 ソフト11本セット

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商品詳細
任天堂Wiiがすぐに遊べますソフト※全て説明書あり・大乱闘スマッシュブラザーズ・スーパーマリオブラザーズWii・マリオパーティ8・WiiSports・WiiFit・WiiParty・はじめてのWii・マリオカートWii・縁日の達人・おどるメイドインワリオ・リンクのボウガントレーニング本体・Wii本体・wiiスタンド・純正リモコン4個・ヌンチャク1個・AVケーブル・電源アダプター・センサーバー※別のフリマサイトでも出品しているため、購入前はコメントいただけますと助かります
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