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アイナ・ジ・エンド THE END 初回生産限定盤 新品未開封 BiSH
商品番号 B77241393045
商品名

アイナ・ジ・エンド THE END 初回生産限定盤 新品未開封 BiSH
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,586 円
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商品詳細

★永続仕様:BOX仕様★永続特典(封入):PHOTOBOOKCDDisc101金木犀02虹03NaNa04粧し込んだ日にかぎって05ハロウ06きえないで07日々08STEPbySTEP09静的情夜10死にたい夜にかぎって11サボテンガール12スイカCDDisc2AiNAWORKS※アイナ・ジ・エンドがこれまでfeat.等で参加してきた楽曲を1枚に収録したWORKSCD01.20-CRY-/アイナ・ジ・エンド[from加藤ミリヤトリビュートアルバム\"INSPIRE\"]02.不便な可愛げfeat.アイナ・ジ・エンド/ジェニーハイ03.光の涯feat.アイナ・ジ・エンド/SUGIZO04.SING-A-LONGfeat.アイナ・ジ・エンド/DISH//05.2FACE/MYFIRSTSTORY06.Bacteria/SEXFRiEND[from“hideTRIBUTEIMPULSE\"]07.偽りのシンパシー[Vocal:アイナ・ジ・エンド]/MONDOGROSSO08.パート・オブ・ユア・ワールド/アイナ・ジ・エンド[from\"ThankYouDisney\"]09.BreakTheDoorsfeat.アイナ・ジ・エンド/TeddyLoid10.TOTHEENDfeat.アイナ・ジ・エンド/TeddyLoidBlu-ray・a-nation202001スパーク02死にたい夜にかぎって03きえないで・HINA-MATSURI202001SMACKbabySMACK02きえないで・GREENROOMFESTIVAL'1801偽りのシンパシー[Vocal:アイナ・ジ・エンド]02光[Vocal:アイナ・ジ・エンド]・MusicVideo01金木犀02虹03死にたい夜にかぎって04きえないで」・スペシャルコンテンツ「アイナのすべて」新品未開封即購入OK！早い者勝ち！ご購入、コメント前に必ずプロフィールをお読みください。
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