NINTENDO　Wiiu本体セット32GBホワイト/内蔵ソフト　スポーツクラブ

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■こちらの商品は、お値下げは受けてませんm(__)m動作確認済みゲーム読込み・パッド充電・映像出力・音声・パットボタン操作・タッチパネル出来る限り清掃しましたが、細かなところはご了承ください。状態を写真にて、ご確認の上ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m内容 ニンテンドー▪wiiU本体 32GB ホワイト(白)WUP-101▪wiiuパッド WUP-010▪純正ACアダプター(電源コード)WUP-002▪純正wiiuパット充電コード WUP-011▪純正HDMIケーブル WUP-008・タッチペンはありません。内蔵ソフト▪wiiU sportsclubLite別途リモコンモーションプラス・センサーバー・インターネットが必要です。サポート終了等その他機能は、わかりかねます。＊パッド用アダプターは、1ヶ所被覆が割れ線が見えてます。通電に問題はありませんでした。簡易的ですが絶縁テープ(ビニールテープ)を巻いて発送致します。そのままご使用頂けます。状態は、写真にてご確認の上ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m＊本体/パッドは、使用に伴い細かなキズ・汚れ等あります。あくまで中古品になりますので、ご理解の上、ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m220202