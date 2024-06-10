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NINTENDO　Wiiu本体セット32GBホワイト/内蔵ソフト　スポーツクラブ
商品番号 W63599521839
商品名

NINTENDO　Wiiu本体セット32GBホワイト/内蔵ソフト　スポーツクラブ
ブランド名 ウィーユー
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■こちらの商品は、お値下げは受けてませんm(__)m動作確認済みゲーム読込み・パッド充電・映像出力・音声・パットボタン操作・タッチパネル出来る限り清掃しましたが、細かなところはご了承ください。状態を写真にて、ご確認の上ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m内容　ニンテンドー▪wiiU本体　32GB　ホワイト(白)WUP-101▪wiiuパッド　WUP-010▪純正ACアダプター(電源コード)WUP-002▪純正wiiuパット充電コード　WUP-011▪純正HDMIケーブル　WUP-008・タッチペンはありません。内蔵ソフト▪wiiU　sportsclubLite別途リモコンモーションプラス・センサーバー・インターネットが必要です。サポート終了等その他機能は、わかりかねます。＊パッド用アダプターは、1ヶ所被覆が割れ線が見えてます。通電に問題はありませんでした。簡易的ですが絶縁テープ(ビニールテープ)を巻いて発送致します。そのままご使用頂けます。状態は、写真にてご確認の上ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m＊本体/パッドは、使用に伴い細かなキズ・汚れ等あります。あくまで中古品になりますので、ご理解の上、ご購入よろしくお願いいたしますm(__)m220202
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