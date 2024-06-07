プレイステーション3本体＋トルネ

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SONYPlayStation3CECHL00プレイステーション3本体＋トルネ初期型PS380GBモデル CECHL00＝PS2はNG。PS1、PS3はOK。【内容】①・PlayStation3本体 黒・純正コントローラー2つ・電源コード・USBケーブル（純正かは不明）・ＨＤＭＩケーブル ・純正AVケーブル（未使用）・印刷物・箱※純正コントローラー1つとＨＤＭＩケーブルは標準セットより追加された物となります。②・torne本体・B-CASカード・ソフト・箱※アンテナケーブル無し※USBケーブル無し【状態】①動作確認問題無し。・PS1、PS3のゲーム、動作確認OK・トルネ、TV視聴、録画、再生 OK・コントローラー 充電、操作 OK・Blu-ray、DVD再生 OK・ネットワーク OK・光デジタルオプト出力 OK・最新ファームまでバージンアップ済→一通り動作確認してから 初期をしております。②物理的状態・キズはちょこちょことあります。 正面にちょっと目立つ傷があります。 写真参照・割れや欠け等は見当たりません。 見落としがあればすみません。・コントローラーも使用感はありますが、 比較的綺麗かと思います（所感） 写真参照③おまけPS1テトリスＸ【その他】電源投入後はスムーズにメニュー画面へと移行し、本体からの異音なども感じません。古い機種の為、今後未知の不具合が出る可能性がございますのでその点はご了承下さい。あくまでも中古品となりますので神経質な方、美品をお求めの方は購入をお控え下さい使用頻度はそれほど高くなく、状態も良い方だと思います。数年前まではPCモニターに接続し、テレビやDVD再生機として使っていました。外付けＨＤＤをつけると容量も増え、レコーダーとしても使えます。用途によってはまだまだ使えますよ。発送はPS3の箱にプチプチを巻き発送させて頂きます。よろしくご検討下さい。