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ive アイブ　アイヴ　ペンライト
商品番号 C90943754796
商品名

ive アイブ　アイヴ　ペンライト
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

02.18(土)の昼公演で一度使用しました。動作確認済みです。ストラップ、ソケット、取扱説明書、箱付きでお送りします。(電池なし)講演後箱に入れて大切に保管しておりましたのでほぼ未使用に近い状態の美品です。送料の関係があり、こちらの値段にさせていただきますが、値下げについてはコメントください！※ペットは飼っていません。※タバコは吸っていません。※商品梱包は丁寧に行いますが、配達による傷や破損などには責任を負うことができません。ご了承下さい。
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