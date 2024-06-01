定本 レッド 1969-1972　全巻（全4巻）セット

ご覧頂きありがとうございます(^^)山本直樹著「定本レッド1969-1972 全巻（全4巻）セット」です。中古品であるため、若干の使用感はございますが、比較的良好な状態です。濡れ防止のためOPPフィルムで包装してから発送致します。宜しくお願い致します。



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