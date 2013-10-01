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- 【画賛掛け軸】菊画「東籬佳秋色」
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商品詳細
「東籬佳秋色（とうりしゅうしょくよし）」前大徳大道総唐花紋で仕立てました艶やかながら上品な一幅化粧箱にてお届け致します───────────題字/西垣大道和尚(兵庫県城崎極楽禅寺住職)画/山口木水材料/西陣裂美濃和紙などサイズ/128cm×33cm───────────◼表具工房ぱぴ絵◼床の間だけでなく、お部屋のインテリアに一幅、くるりと巻いて仕舞える掛け軸全て手表装にてひとつづつ制作しておりますこころ安まる禅の言葉と墨絵のタペストリーほっとひとやすみそんな空間になれば嬉しいです
http://narcologia.ru/goods/subtropical976401.html
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