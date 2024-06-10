PS3プレステ3 CECH-3000Aブラック本体のみ【ジャンク品】

※こちらの商品はダンボールは一切使用せずプチプチとラッピング袋で発送致しますのでご了承頂ける方のみご購入お願い致します。※本体のみ。ご覧頂きありがとうございます！お値引き大歓迎！！お片付け特価でさらにフォロワー様はさらに値引きさせて頂きます。（お取引が終わっても外さないでいてくれたら嬉しいです♪）フォローした後にメッセージ下さい。※本体のみの出品です。起動確認だけはしましたがゲームプレイ等、他の動作は未確認ですのでジャンク品とさせて頂きます。ご理解ある方のみご購入お願い致します。この値段からさらにお値引きさせて頂くので簡易的な包装で発送させて頂きます。他に質問がございましたら遠慮なくどうぞ。SONYPlayStation3CECH-3000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY



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