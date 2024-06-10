志人/客人 / 「ジャンクション」「ソ・コ・ハ・カ」 CD2枚組　降神

「ジャンクション」(作/演出:林慎一郎)@enoco\u003c2019年11月21日から24日まで全6回公演\u003eにおいてラヂヲ放送ナビゲーターを務めた志人/客人(シビット/マロウド)による海賊怪電波FM89.2ラヂヲ放送音源集「ソ・コ・ハ・カ」(CD二枚組収録分数約100分)+林慎一郎の「ジャンクション」戯曲と志人/客人の未公開ラヂヲ放送音源集「ソ・コ・ハ・カ」が文字起こしされた読本が抱き合わせSETで限定300部のみ一般公開された限定品。私は彼、彼は私。彼はもうどこへにも往かない。君はその上を歩いてる。彼はその下を歩いてる。いってらっしゃい。ただいま。おかえり。我等誰にもばれちゃぁならない川底の散歩者。----志人/客人Disc11.ストレンジャーズ・リリシズム川底の散歩者2.水底-みなぞこ-天気予報3.オヤジ来襲警報-FM89.2ジャンクション公演生放送収録--livebroadcasting-4.LG21-でっちあげツアーWS路上生収録音源-インタビュアー:生田朗子~LG21~-HokieTourWSstreetrecording-interviewer:AkikoIkuta~5.棺→靭→FX地震計~Coffin→Moray→FXseismograph~6.ハードウェイブガードゲートマックス-偽広告-~HARDWAVEGARDGATEMAX~-FakeAd-7.底墓オリンピック~SOKOHAKAOlympic~8.傷川水泳大会~ScarRiverSwimmingCompetition~Disc21.性走る2.鉄男3.あの日~ThatDay~-FM89.2ジャンクション公演生放送収録--livebroadcasting-4.難波80~Number80~5.廃市-オヤジの置文尋ね人のコーナー-TheDesertedCity~Daddy`slastWill-amissingperson-~6.どん底音頭7.三途リバーサイドシティーブルース8.深底天気予報∞.??????????HiddenTrack



降神 「望 〜月を亡くした王様〜」 | TempleATS Online Store



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