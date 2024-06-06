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未開封品　ポケカ　ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX
商品番号 Q80869303101
商品名

未開封品　ポケカ　ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,795 円
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商品詳細

レイジングサーフ1BOXシュリンクなしペリペリあり購入時にシュリンクを剥がされましたが封入率は変わりありません。新品未開封品です。プチプチシートで包んで宅急便コンパクトにて24時間以内に発送いたします。#ポケカ#ポケモンカードゲーム
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