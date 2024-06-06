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- 未開封品 ポケカ ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX
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商品詳細
レイジングサーフ1BOXシュリンクなしペリペリあり購入時にシュリンクを剥がされましたが封入率は変わりありません。新品未開封品です。プチプチシートで包んで宅急便コンパクトにて24時間以内に発送いたします。#ポケカ#ポケモンカードゲーム
http://narcologia.ru/goods/procurement826333.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic802912.html
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