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資料旧国宝建造物指定説明 (1982年) 文化財建造物保存技術協会
商品番号 W82445072768
商品名

資料旧国宝建造物指定説明 (1982年) 文化財建造物保存技術協会
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 5,850 円
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商品詳細

■商品・資料旧国宝建造物指定説明(1982年)文化財建造物保存技術協会■状態・中古・カバー（画像1枚目左）に日焼けあり■発送・クリックポスト送料無料・厚さの都合により簡易梱包となります・その他配送に関してご質問、ご希望等ありましたらお気軽にご相談下さい■その他・喫煙、ペット等ありません。・こちらの商品は中古品となっております。目立った汚れや破れ等はありませんが、細かな傷等ございます。気にされる方はご購入をお控え下さい。
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