ポケモンカード ナタネの活気 ネオラント カエデ

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商品詳細
ポケモンカードSARナタネの活気開封後スリーブに入れ保管しておりました。プレーでは使用しておりません。目立ったキズはございませんが、画像参考の上ご購入よろしくお願いいたします。このカードと一緒におまけのカードを2、3枚発送します。ポケカポケモンポケモンプロモポケモンソードシールドポケモンカード黒炎の支配者ポケモンカード151クレイバーストスノーハザードトリプレットビートスカーレットexバイオレットexVSTARユニバースブイスターユニバースパラダイムトリガータイムゲイザー白熱のアルカナ漆黒のガイスト白銀のランスロストアビスフゥージョンアーツポケモンGOウルトラシャイニーシャイニースターvイーブイイーブイヒーローズブラッキーニンフィアレックウザリザードンミュウツーピカチュウザシアンザマゼンタジラーチディアルガパルキアアルセウスムゲンダイナクロバットガルーラリーリエマリィセレナナンジャモミモザカトレアカイサポートSRHRSASARAR
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