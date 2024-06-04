映画 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN（前編）DVD 豪華版

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商品詳細
DVDは数回再生済みです。ディスクに目立ったキズはありませんがあくまで素人保管になりますのでご理解下さい。元払いにされたい方は一律+1000円を頂きますのでお気軽にコメント下さい。仕様：本編DISC（88分）特典DISC（分数未定）計2枚組映像特典：オリジナルメイキングイベント映像集封入特典：・スペシャルブックレット（イメージボード、画コンテなど100ページ超にわたって収録）・キャラクタービジュアルカード7枚組（シキシマ、ジャン、サシャ、サンナギ、ヒアナ、ハンジ、全員集合ビジュアル）特別仕様：特製アウターケース＋デジパック三浦春馬/長谷川博己/水原希子/本郷奏多/三浦貴大/桜庭ななみ/松尾諭/渡部秀/水崎綾女/武田梨奈大沢ひかる/田中仁/石原さとみ/ピエール瀧/國村隼/スターダスト_
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