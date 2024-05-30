ネルソン・スーパー・プロジェクト　CD2枚セット　高音質SHM-CD

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商品詳細
「ネルソン・モータウン・プラス」ネルソン・スーパー・プロジェクト山下達郎や竹内まりやのツアーに欠かせない、豪華ミュージシャンらが集結したスーパーバンド、ネルソン・スーパー・プロジェクト。本作は、息のピッタリ合った演奏で送る、モータウン・カヴァー・アルバムだ。1DANCINGINTHESTREET2AIN’TNOMOUNTAINHIGHENOUGH3I’MGONNAMAKEYOULOVEME4夜を追いかけて5HaveAGoodTime6WHATBECOMESOFTHEBROKENHEARTED7NEVERCANSAYGOODBYE8SIGNED,SEALED,DELIVEREDI’MYOURS9IHEARDITTHROUGHTHEGRAPEVINE10IT’SASHAME(Instrumental)11MERCYMERCYME(THEECOLOGY)12I’LLBETHERE13GETREADY「NelsonMagicDELUXEEdition」CD+DVDNelsonSuperProject山下達郎や竹内まりやのツアーに欠かせない、豪華ミュージシャンが集結した、NelsonSuperProject。本作は、1stアルバムのデラックス版で、ボーナス・トラックやDVDが追加収録されている。CD1WeAreNelson(ACappella)2OurMusic3浮気なルナ4Oasis5”T”6LoveGlows7WeAreNelson8Lesson#19ICanSayILoveYou10さよならが言えない11Dadly12OnMatrix(Live)13WorkToDo(Live)14Let’sDanceBaby(Live)DVD1レコーディングオフ・ショット#12Lesson#1(Liveat京都ラグ)3レコーディングオフ・ショット#24Dadly(レコーディング風景)5MC(Liveat京都ラグ)6ThankYou(Liveat京都ラグ)
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