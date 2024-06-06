任天堂　ゲームウォッチ　シェフ

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商品詳細
任天堂初期のの携帯ゲーム ゲーム\u0026ウォッチのシェフです。40年ほど前に購入した商品ですが使用可能です。電池のフタがありません。液晶の真ん中に少し滲みがあります。今となってはレアな専用ケースをお付けいたします。整理のため出品しました。
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