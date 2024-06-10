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商品詳細
✨✨✨超美品✨✨✨定価29700円‼️1太平洋戦争の全貌を正確に知ることができます。2質・量どちらをとっても最高峰の書籍です。上下全2巻上巻220ページ、下巻216ページ、総436ページA3変型判（タテ291×ヨコ306mm）1色刷（一部カラー印刷）函入り上製本
http://narcologia.ru/goods/message653827.html
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太平洋戦争 書籍版大戦記全2巻
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