札幌オリンピック冬季大会1972　公式ガイドブック

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商品詳細
自宅で丁寧に保管しています昭和46年発行50年以上前の古書です傷などがあり、美品ではありませんが、汚くはありません読むことに支障はありません巣ごもり読書に匿名配達ですコメントはお気軽に~コメントなしの即購入も問題ございません
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