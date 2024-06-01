

青春紀行 / 藤田克裕 / 土佐出版社 / 旅行記 イラン パキスタン ほか- 青春紀行 / 藤田克裕 / 土佐出版社 / 旅行記 イラン パキスタン ほか-



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ネット上では当店でしか販売していない書籍です。図書館にも所蔵されていません。他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。詳しい状態などお知りになりたい方は、お気軽にコメント下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#202110【内容紹介】藤井均(著者の父親)この本は私たちの息子が青春時代、立教大学、世界の国々を一人で旅行し、各地から書き綴って来た手紙と日記をまとめたものです。その頃はまさに高度経済成長に入っており、国内では三島由紀夫の自決事件や日本赤軍の浅間山荘事件などがあいつぎ、決して平穏ではなく、旅行先の中東情勢も不安でありました。横浜の港からウラジオストックに向かうソ連船の甲板に重いリュックサックを背負って立った姿が昨日の様に目に浮かびます。内地でも外地でもアルバイトをして資金を作ったり、ロンドンで英語スクールに通ったり、さまざまな自活の旅でした。貴重な人生の1コマであったと思われます。そして今は私の創立した会社の二代目社長として経営に専心しております。既に忘れ去っていた古い手紙を読んでみて、この貴重な体験が消えないように、孫から、そして子孫へと残したいと思案していたところ、幸い土佐出版社、社長国則氏の知遇を得、思いがけない立派な本として完成していただいたことを深く感謝している次第です。#紀行文#日記文学#そるてぃ書店#旅行・観光#青の本棚#中東の本#冒険