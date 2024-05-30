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翌日までに発送 ps2本体のみ70000プレステ2ブラックb082801
商品番号 N27337705861
商品名

翌日までに発送 ps2本体のみ70000プレステ2ブラックb082801
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 3,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□ご覧いただきありがとうございます　　本体を１つ１つ丁寧に　内部分解清掃したメンテナンス商品です。※よくある本体の外装をシートで拭いたのみレンズは綿棒で拭き掃除しただけのものをメンテナンス済みと称したものがたくさんあります、おそらく1分もかからない作業です本体内部にはホコリごみなどがかなり付着し衛生的ではございませんし故障にもつながりますこちらの商品は時間をかけてしっかり分解清掃を行っております。画像にてご確認ください□純正ACアダプター　1500円プラスでお付け致します　　　　　　　　　　事前にお申し付けください　※箱のサイズが変わりゆうパケットプラスに変更になります◻PS2薄型の内部清掃メンテナンスを行った商品です　・基盤のほこり汚れを清掃　・接点部には　接点復活剤を使用しメンテナンス　・開閉部分などにはシリコンで滑りを良くしました　・電源のハンダクラックを正常確認　・ピックアップレンズを無水エタノールでクリーニング　・円盤傷のもととなるフレキシブルケーブルの浮きを防止するプレートを設置済みです　・ファンの内部の埃をエアダスターにて排出　・PS1のソフト、PS2のソフト青色ディスク、銀色ディスクにて動作確認ずみです　　全て除菌済みですので安心してお使いになれます　　　防水袋に入れエアーキャップ、気持ちよくお手元に届くよう　新品で用意しました段ボールにて、翌日までにらくらくメルカリ便にて匿名発送いたします　　　本体のみです　画像のものが全てになります。◽新品ではないです、神経質な方との取引はお断りしております。※値下げ不可、即削除または即ブロックします#プレイステーション#プレイステーション2#PS2#PS#ps2#ps#プレステ#プレステ2#メンテナンス#メンテ#薄型7080
http://narcologia.ru/goods/interconnect635370.html
http://narcologia.ru/goods/Persia248888.html
http://narcologia.ru/goods/message188227.html
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