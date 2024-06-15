値下げ、寺山修司 はだしの恋唄 宇野亜喜良画 新書館

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商品詳細
寺山修司はだしの恋唄宇野亜喜良画新書館1970年11月15、日初版発行定価420円値下げ、4500円→4400円サイズ、縦約165mm、横約153mm、厚み約14mm、重さ約277g状態は良いですが、家庭内保存少しシミがあります。写真参考#寺山修司#はだしの恋唄#宇野亜喜良画#新書館
http://narcologia.ru/goods/revamp887622.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce481655.html
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