【動作確認済み】ニンテンドー3DS コスモブラック 本体【美品】

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「ニンテンドー3DSコスモブラック」任天堂定価:￥14286本体セットですお送りするものは写真に写ってるもの全てです。・3DS本体（コスモブラック）・ACアダプタ・充電スタンド・ARカード/説明書等・化粧箱画面に保護フィルム貼っています。※タッチペンはありません※ほとんど使っておらず、室内で使用していただけなのでとても綺麗な方だと思います。・電源ボタン、ボタン動作確認・映像、音声出力確認・Wi-Fi確認・カメラ確認・充電器確認しております。ソフトがないためソフトの読み込みとSDカードの読み込みは確認できていません。そのため、ノークレーム・ノーリターン素人保管の中古品にご理解ある方のみご購入ください。値下げご希望の際は希望価格をお知らせください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS