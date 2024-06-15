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【動作確認済み】ニンテンドー3DS コスモブラック 本体【美品】
商品番号 D87087191899
商品名

【動作確認済み】ニンテンドー3DS コスモブラック 本体【美品】
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ニンテンドー3DSコスモブラック」任天堂定価:￥14286本体セットですお送りするものは写真に写ってるもの全てです。・3DS本体（コスモブラック）・ACアダプタ・充電スタンド・ARカード/説明書等・化粧箱画面に保護フィルム貼っています。※タッチペンはありません※ほとんど使っておらず、室内で使用していただけなのでとても綺麗な方だと思います。・電源ボタン、ボタン動作確認・映像、音声出力確認・Wi-Fi確認・カメラ確認・充電器確認しております。ソフトがないためソフトの読み込みとSDカードの読み込みは確認できていません。そのため、ノークレーム・ノーリターン素人保管の中古品にご理解ある方のみご購入ください。値下げご希望の際は希望価格をお知らせください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/rebellion340678.html
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