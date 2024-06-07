PS4本体 CUH-1100A 500GB　コントローラー2個

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PS4本体CUH-1100A500GB コントローラー2個付属品は全て揃っています。・PS4本体・コントローラー2個・HDMIケーブル・電源コード・モノラルヘッドセット・USB充電ケーブル・印刷物1式・箱使用していたため、細かいキズや、使用感はあります。コントローラーはカバーを付けて使用していましたので、比較的キレイかと思われます。※PS4本体の内蔵ドライブをHDDからSSDに交換しております。 （HDDに比べ、SSDはデータの読み込み速度が速く、 本体の音や発熱を抑えることができます。）※PS4本体のディスク取り出しボタンが反応しません。 （ディスク取り出しにつきましては、 画面上で取り出し操作ができますので、問題ありません。）※動作確認済み、本体初期化済み