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ps4 初期型
商品番号 S58047730854
商品名

ps4 初期型
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初期型のps4になります。しばらく使う機会がありませんでしたので出品致しました。動作確認済みです。傷などありますので気にならない方であれば大丈夫かと思います。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/marshal60580.html
http://narcologia.ru/goods/response509642.html
http://narcologia.ru/goods/protein740334.html
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