花と水飴、最終電車 n-buna ヨルシカ CD スリーブケース付属 ナブナ

花と水飴、最終電車n-bunaヨルシカCDスリーブケース付属ナブナ「花と水飴,最終電車」n-buna#nbuna#n_buna#CD・DVD#ヨルシカ即購入OKです。コンビニ払いの方は、12時間以内にご入金をお願いいたします。タイトルと商品画像にてご確認をお願いいたします。スリーブケース、ディスクケース、歌詞カードジャケットブックレット、CD付属。中古品ですが全体的に良い状態です。スリーブケース、ディスクケースに微細なスレがありますが、全体的に良い状態です。ジャケットブックレットも目立つ汚れや破れなど破損はなく良い状態です。ディスク盤面はキズなしピカピカで大変良い状態です。できる限り分かる範囲で画像および説明文に記載しておりますが、過度に状態を気にされる場合は、ご購入をお控えください。収録内容01もうじき夏が終わるから02無人駅03始発とカフカ ウミユリ海底譚04昼青05拝啓、夏に溺れる06ヒグレギ 透明エレジー07夜祭り前に08メリュー09着火、カウントダウン 敬具10ずっと空を見ていた11夜明けと蛍花と水飴、最終電車



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