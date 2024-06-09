希少新品 King\u0026Prince キンプリ ファーストコンサートツアー DVD

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King\u0026Prince初のツアーDVD、2点でこちらのお値段です。即購入可。バラ売り・お値下げ不可。まとめ買いお値引き申請可です！「King\u0026Prince/FirstConcertTour2018」・初回限定盤DVD・通常盤DVDセット販売です。どちらも希少な新品未開封の初回限定盤DVDです。こちら保存用に購入してすぐ、箱のまま暗所にて保管したため美品ですが、自宅保管品にご理解頂ける方のみご購入下さいませ。匿名配送ネコポス(箱)予定クッション材使用後水濡れ防止(写真4枚目参照)#KingPrince#King_Prince#CD・DVDKing\u0026Prince#キンプリ#キングアンドプリンス#きんぐあんどぷりんす#平野紫耀#永瀬廉#高橋海人#岸優太#神宮寺勇太#岩橋玄樹#初回限定盤#通常盤#ライブDVD#1stコンサートツアー#コンサートDVD2018#CONCERTTOUR2018#ライブDVD