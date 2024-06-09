TREASURE REBOOT アサヒ トレカ デジパック デジパ 新品未開封

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商品詳細
treasureREBOOTデジパック写真に映ってるもの全てです。・JPver.は、新品未開封・ケミトレカアサヒコンプリートソロジャケットデジパは、中身確認のため一度開封しております。海外製品のため、初期傷などがある場合がございます。神経質な方は御遠慮ください。プチプチ梱包＋防水加工にて発送させて頂きます。即購入⭕️TREASURETHEFIRSTSTEPTHESECONDSTEPCHAPTERONECHAPTERONETREASUREEFFECTJIKJINBONABONAHELLONightGardenヒョンソク최현석ジフン박지훈ヨシ요시ジュンギュ김준규ドヨン김도영アサヒ아사히ジェヒョク윤재혁ハルト하루토ジョンウ박정우ジョンファン소정환トレカアクスタCDDVDラキドロシーグリHyunSukJiHoonYoshiJunKyuJaeHyukAsahiDoYoungHarutoJeongWooJungHwan
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