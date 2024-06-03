KORG micro KEY-37

※大幅な値下げはできかねますが相談可。KORGmicroKEY-37数年前に購入しましたが、使用機会が無く、自宅保管しておりました。使用していない為、動作確認は出来ておりません。写真で商品の状態（商品の鍵盤、コード、説明書）をご確認下さい。箱は潰れがあるためご了承下さい。上記を確認の上、ご購入お願い致します。神経質な方は、ご遠慮下さい。#midiキーボード#コルグ#キーボード



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